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Зенит — Спартак, 19-й тур РПЛ, 2 марта 2024: на матч назначили судью Сергея Карасёва, причины выбора, мнение эксперта

«У Карасёва одна проблема». Что не так с назначением судьи на матч «Зенит» — «Спартак»
Михаил Рождественский
Что не так с выбором судьи на «Зенит» — «Спартак»
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Выбор в пользу Сергея — закономерный, но кое над чем надо поработать. Разбор с Игорем Федотовым.

До возвращения РПЛ остаётся совсем чуть-чуть. А вместе с возобновлением чемпионата нас сразу же ждёт топ-матч. 2 марта в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Спартак». Встречи этих команд нередко заканчиваются скандалами — в частности судейскими. За два дня до игры стало известно имя судьи, который обслужит матч. Им оказался Сергей Карасёв.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На первый взгляд, логично: самый звёздный арбитр будет работать на главной встрече тура. Так ли всё просто и какие проблемы могут возникнуть у Карасёва? Об этом поговорили с нашим экспертом, бывшим арбитром РПЛ Игорем Федотовым. Ниже — его мнение.

Кто ещё мог отработать матч «Зенит» — «Спартак»?

Карасёв не единственный судья высокого уровня в РПЛ. Игорь Федотов считает, что на матч тура вполне мог претендовать и другой арбитр. Правда, своё назначение на эту игру тот тоже получил:

— Назначение Карасёва читалось, но также читалось, что может быть Павел Кукуян. В итоге один в поле, второй — на VAR. Других кандидатур я не видел. На этот матч нужен был арбитр, который может удержать игру, опытный, не подвержен влиянию игроков. Плюс, конечно, работа на сборе — нормативы, физическая форма. Скорее всего, исходя из этого Карасёва и назначили. Я бы ещё рассмотрел Кукуяна, но его назначили на VAR. Так что всё закономерно.

Сергей Карасёв и Павел Кукуян

Сергей Карасёв и Павел Кукуян

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Какие проблемы могут возникнуть у Карасёва и как их предотвратить?

Несмотря на общепризнанный уровень Карасёва, неприятные моменты во время матчей случались и у него. Вот что говорит Федотов:

— У Карасёва единственная проблема: он недодаёт карточки. В этой игре главное, чтобы трактовки были одинаковыми в отношении обеих команд, вне зависимости от планки единоборств. Не показал жёлтую карточку за безрассудный фол — будь любезен, не показывай за аналогичное нарушение у другой команды. И держи игру в руках, чтобы не было перекосов. Для футболистов это тоже главное: они начинают срываться, когда не понимают решений арбитра. Если они увидят непоследовательность, подключится скамейка, и это может перерасти в большой конфликт. У меня такое опасение присутствует.

Все драки и потасовки у Карасёва происходили после того, как он недодавал карточки. Либо, наоборот, раздавал их направо и налево. Это может стать проблемой. Нужно ещё раз посмотреть, где были конфликты у команд между собой, как из них выходили, что сделать, чтобы этого не было. Это анализ предстоящей работы. Я бы поступил так. Просто сел бы и смотрел все скандальные матчи между «Зенитом» и «Спартаком»: с чего всё начиналось, какие игроки из тех, кто ещё в составе, это всё провоцировали, поведение тренеров надо смотреть, особенно Абаскаля, который будет прыгать и заводить игроков. Всё это обязательно нужно учитывать. Надо давать жёлтую карточку — давай. История в духе «по своему видению этой игры я не покажу карточку» здесь не получится и не сработает. Да, тяжело. Но всё должно быть одинаково. Надо терпеть. Здесь важен контроль всей бригады. Чтобы справились все — от резервного до ассистентов и судей VAR. Будет полная концентрация — всё получится.

Матч «Спартака» и «Зенита» в первом круге тоже судил Карасёв:
«Это убило игру «Спартака». Абаскаль прав, предъявляя претензии Карасёву после «Зенита»?
«Это убило игру «Спартака». Абаскаль прав, предъявляя претензии Карасёву после «Зенита»?

Почему на матч не назначили Сухого?

Алексей осенью проявил себя как один из лучших арбитров РПЛ. Но в выборе не в его пользу Федотов не видит ничего удивительного:

— Почему не Сухой? А ему не проще, чем Карасёву. Его отправили на «Краснодар» — «Рубин». Ещё надо посмотреть, где труднее. Это вообще не подарок. «Краснодар» дома, он побежит, их футболисты много разговаривают, машут руками, лежат. Это проблема. Ещё и амбициозный «Рубин», молодой и с Рахимовым, который много кричит и активно участвует в игре с бровки. Назначать Сухого на матчи уровня «Зенит» — «Спартак» пока рановато. Один год в топе ещё ничего не означает. Надо смотреть дальше. Тем более он ещё молодой, а таким матчем можно поломать — одной игрой убить карьеру. Такими арбитрами раскидываться нельзя. Пускай Сухой сначала отсудит «Краснодар». А более статусные игры ещё придут.

Алексей Сухой

Алексей Сухой

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А как вы считаете, правильно ли назначили Карасёва на матч «Зенит» — «Спартак»?

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