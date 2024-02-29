«У Карасёва одна проблема». Что не так с назначением судьи на матч «Зенит» — «Спартак»

До возвращения РПЛ остаётся совсем чуть-чуть. А вместе с возобновлением чемпионата нас сразу же ждёт топ-матч. 2 марта в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Спартак». Встречи этих команд нередко заканчиваются скандалами — в частности судейскими. За два дня до игры стало известно имя судьи, который обслужит матч. Им оказался Сергей Карасёв.

На первый взгляд, логично: самый звёздный арбитр будет работать на главной встрече тура. Так ли всё просто и какие проблемы могут возникнуть у Карасёва? Об этом поговорили с нашим экспертом, бывшим арбитром РПЛ Игорем Федотовым. Ниже — его мнение.

Кто ещё мог отработать матч «Зенит» — «Спартак»?

Карасёв не единственный судья высокого уровня в РПЛ. Игорь Федотов считает, что на матч тура вполне мог претендовать и другой арбитр. Правда, своё назначение на эту игру тот тоже получил:

— Назначение Карасёва читалось, но также читалось, что может быть Павел Кукуян. В итоге один в поле, второй — на VAR. Других кандидатур я не видел. На этот матч нужен был арбитр, который может удержать игру, опытный, не подвержен влиянию игроков. Плюс, конечно, работа на сборе — нормативы, физическая форма. Скорее всего, исходя из этого Карасёва и назначили. Я бы ещё рассмотрел Кукуяна, но его назначили на VAR. Так что всё закономерно.

Сергей Карасёв и Павел Кукуян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Какие проблемы могут возникнуть у Карасёва и как их предотвратить?

Несмотря на общепризнанный уровень Карасёва, неприятные моменты во время матчей случались и у него. Вот что говорит Федотов:

— У Карасёва единственная проблема: он недодаёт карточки. В этой игре главное, чтобы трактовки были одинаковыми в отношении обеих команд, вне зависимости от планки единоборств. Не показал жёлтую карточку за безрассудный фол — будь любезен, не показывай за аналогичное нарушение у другой команды. И держи игру в руках, чтобы не было перекосов. Для футболистов это тоже главное: они начинают срываться, когда не понимают решений арбитра. Если они увидят непоследовательность, подключится скамейка, и это может перерасти в большой конфликт. У меня такое опасение присутствует.

Все драки и потасовки у Карасёва происходили после того, как он недодавал карточки. Либо, наоборот, раздавал их направо и налево. Это может стать проблемой. Нужно ещё раз посмотреть, где были конфликты у команд между собой, как из них выходили, что сделать, чтобы этого не было. Это анализ предстоящей работы. Я бы поступил так. Просто сел бы и смотрел все скандальные матчи между «Зенитом» и «Спартаком»: с чего всё начиналось, какие игроки из тех, кто ещё в составе, это всё провоцировали, поведение тренеров надо смотреть, особенно Абаскаля, который будет прыгать и заводить игроков. Всё это обязательно нужно учитывать. Надо давать жёлтую карточку — давай. История в духе «по своему видению этой игры я не покажу карточку» здесь не получится и не сработает. Да, тяжело. Но всё должно быть одинаково. Надо терпеть. Здесь важен контроль всей бригады. Чтобы справились все — от резервного до ассистентов и судей VAR. Будет полная концентрация — всё получится.

Почему на матч не назначили Сухого?

Алексей осенью проявил себя как один из лучших арбитров РПЛ. Но в выборе не в его пользу Федотов не видит ничего удивительного:

— Почему не Сухой? А ему не проще, чем Карасёву. Его отправили на «Краснодар» — «Рубин». Ещё надо посмотреть, где труднее. Это вообще не подарок. «Краснодар» дома, он побежит, их футболисты много разговаривают, машут руками, лежат. Это проблема. Ещё и амбициозный «Рубин», молодой и с Рахимовым, который много кричит и активно участвует в игре с бровки. Назначать Сухого на матчи уровня «Зенит» — «Спартак» пока рановато. Один год в топе ещё ничего не означает. Надо смотреть дальше. Тем более он ещё молодой, а таким матчем можно поломать — одной игрой убить карьеру. Такими арбитрами раскидываться нельзя. Пускай Сухой сначала отсудит «Краснодар». А более статусные игры ещё придут.

Алексей Сухой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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