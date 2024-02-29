«Такое опасение есть». Игорь Федотов — о проблеме Карасёва перед игрой «Зенит» — «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о проблеме Сергея Карасёва, которого назначили главным арбитром матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком».

«У Карасёва единственная проблема: он недодаёт карточки. В этой игре главное, чтобы трактовки были одинаковыми в отношении обеих команд, вне зависимости от планки единоборств. Не показал жёлтую карточку за безрассудный фол — будь любезен, не показывай за аналогичное нарушение у другой команды. И держи игру в руках, чтобы не было перекосов. Для футболистов это тоже главное: они начинают срываться, когда не понимают решений арбитра. Если они увидят непоследовательность, подключится скамейка, и это может перерасти в большой конфликт. У меня такое опасение присутствует», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.