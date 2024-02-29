Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Такое опасение есть». Игорь Федотов — о проблеме Карасёва перед игрой «Зенит» — «Спартак»

«Такое опасение есть». Игорь Федотов — о проблеме Карасёва перед игрой «Зенит» — «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о проблеме Сергея Карасёва, которого назначили главным арбитром матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком».

«У Карасёва единственная проблема: он недодаёт карточки. В этой игре главное, чтобы трактовки были одинаковыми в отношении обеих команд, вне зависимости от планки единоборств. Не показал жёлтую карточку за безрассудный фол — будь любезен, не показывай за аналогичное нарушение у другой команды. И держи игру в руках, чтобы не было перекосов. Для футболистов это тоже главное: они начинают срываться, когда не понимают решений арбитра. Если они увидят непоследовательность, подключится скамейка, и это может перерасти в большой конфликт. У меня такое опасение присутствует», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
«У Карасёва одна проблема». Что не так с назначением судьи на матч «Зенит» — «Спартак»
Эксклюзив
«У Карасёва одна проблема». Что не так с назначением судьи на матч «Зенит» — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android