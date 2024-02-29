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Игорь Федотов объяснил, как Карасёву избежать скандалов в матче «Зенит» — «Спартак»

Игорь Федотов объяснил, как Карасёву избежать скандалов в матче «Зенит» — «Спартак»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил, как Сергею Карасёву избежать скандалов в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком».

«Все драки и потасовки у Карасёва происходили после того, как он недодавал карточки. Либо, наоборот, раздавал их направо и налево. Это может стать проблемой. Нужно ещё раз посмотреть, где были конфликты у команд между собой, как из них выходили, что сделать, чтобы этого не было. Это анализ предстоящей работы. Я бы поступил так. Просто сел бы и смотрел все скандальные матчи между «Зенитом» и «Спартаком»: с чего всё начиналось, какие игроки из тех, кто ещё в составе, это всё провоцировали, поведение тренеров надо смотреть, особенно Абаскаля, который будет прыгать и заводить игроков.

Всё это обязательно нужно учитывать. Надо давать жёлтую карточку — давай. История в духе «по своему видению этой игры я не покажу карточку» здесь не получится и не сработает. Да, тяжело. Но всё должно быть одинаково. Надо терпеть. Здесь важен контроль всей бригады. Чтобы справились все — от резервного до ассистентов и судей VAR. Будет полная концентрация — всё получится», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
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П1
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П2
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