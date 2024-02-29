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Булыкин: дисквалификация Погба очень жёсткая, теперь карьера и судьба поломаны

Булыкин: дисквалификация Погба очень жёсткая, теперь карьера и судьба поломаны
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Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал дисквалификацию хавбека туринского «Ювентуса» Поля Погба.

«Жалко, когда спортсмены попадаются на допинге. В таких случаях всегда много виновных: конечно, сам футболист, но, например, и доктор. Спортсмены теряют карьеры и свои физические данные. Хочется, чтобы такого было меньше, но, к сожалению, ВАДА со всеми поступает строго. Я помню, когда мы в сборной вместе с Титовым сдавали допинг-контроль, тогда его поймали. Для меня это самый яркий случай наравне с Камилой Валиевой. К сожалению, спортивный закон суров ко всем спортсменам.

Поль Погба — чемпион мира, но на поблажки не пошли. Четыре года — это очень жёстко: поломана вся карьера и человеческая судьба», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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