Кассьерра: в том, что «Зенит» идёт вторым, виноваты только мы

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что в турнирном положении сине-бело-голубых, которые занимают второе место в таблице РПЛ, виноваты сами игроки.

«Футбол не всегда справедлив. Но в том, что «Зенит» идёт вторым, виноваты только мы: нельзя было проигрывать «Динамо», «Локомотиву» и «Оренбургу». Если ты столько проигрываешь в первом круге, то недостоин лидерства. «Краснодар» ни разу не проиграл дома – в этом главное отличие между нами», — сказал Кассьерра.

В нынешнем сезоне 26-летний Матео провёл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующее соглашение Кассьерры с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского нападающего в € 9 млн. На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 36 очков. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» на домашней арене. Игра состоится 2 марта и начнётся в 19:30 мск.