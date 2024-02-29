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Стали известны имена претендентов на приз лучшему игроку АПЛ в феврале

Официальный сайт английской Премьер-лиги опубликовал имена претендентов на приз лучшему футболисту февраля. На награду претендуют семь игроков из семи клубов.

В список попали нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд, вингер «Арсенала» Букайо Сака, форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс, атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден, хавбек «Брайтона» Паскаль Гросс, полузащитник «Вулверхэмптона» Жоао Гомес и нападающий «Фулхэма» Родриго Мунис.

Голосование продлится до понедельника, 4 марта. Голоса болельщиков будут объединены с мнением группы футбольных экспертов. Победитель будет объявлен на следующей неделе. В январе 2023 года игроком месяца в АПЛ был признан форвард «Ливерпуля» Диогу Жота, лучшим тренером — наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.