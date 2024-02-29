Файзуллаев рассказал, как два раза угощал всю команду ЦСКА пловом

Узбекский атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, как два раза угощал всю армейскую команду пловом: один раз это было на стадионе, а второй — на базе клуба.

«Дважды уже угощал всю команду пловом. Один раз на стадионе, второй – на базе. У братьев есть знакомые, у которых мы всегда заказываем плов. Я у них заказал несколько килограммов, всех угощал. Всем очень понравилось, даже легионерам. Плов – это топ.

Идеальный плов? Да никаких секретов нет. Хороший рис, классное мясо, чеснок, морковка – ничего необычного. Но самое главное – это повар. Я сам не готовлю, но у моей мамы самый вкусный плов в мире», — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.