Титов назвал главный козырь «Спартака» в предстоящем матче с «Зенитом»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов считает, что нападающий красно-белых Квинси Промес станет главным козырем команды в предстоящем матче с «Зенитом». По мнению Титова, из-за сложной ситуации с уголовным делом в Нидерландах Промес получил дополнительный заряд эмоций, который поможет в матче с сине-бело-гоулбыми.

«Ситуация Промеса даёт ему положительный заряд эмоций, и мы видим, что сейчас он в хорошей форме, вопреки многим высказываниям и людям за границей, которые, учитывая всю европейскую обстановку, желают Промесу не самые хорошие вещи.

Он продолжает держать свою марку. Футболисту уже за 30, а он по-прежнему великолепно играет и забивает. Это, наверное, станет главным козырем в игре против «Зенита», – приводит слова Титова Metaratings.

Напомним, «Спартак» и «Зенит» встретятся в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игра состоится 2 марта в Санкт-Петербурге. Это будет первый официальный матч команд после зимней паузы в сезоне.

Ранее сегодня, 29 февраля, стало известно, что Промес не смог улететь с зимних сборов вместе со «Спартаком».