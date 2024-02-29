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Роберт Левандовски: Хави очень тяжело быть тренером «Барселоны»

Роберт Левандовски: Хави очень тяжело быть тренером «Барселоны»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнением о работе испанского специалиста Хави на посту главного тренера сине-гранатовых.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Хави остаётся нашим тренером до конца сезона, и для нас очень важно быть сосредоточенными, чтобы выполнять свою работу. Я понимаю, что для Хави это был сложный и эмоциональный этап. Он был бывшим игроком «Барселоны».

Быть тренером «Барсы» очень сложно для Хави, потому что он крайне эмоциональный человек. Для него «Барселона» — это больше, чем просто клуб. Я понимаю, что это нелегко и для его семьи. Однако нам нужно играть вместе, двигаться в одном направлении и выигрывать матчи», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

Напомним, в конце января Хави объявил, что покинет «Барселону» по окончании нынешнего сезона. Хави возглавил каталонский клуб осенью 2021 года.

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