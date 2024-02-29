Юрист Князев: для Промеса теперь всё намного хуже, чем ожидалось

Юрист Андрей Князев высказался о задержании нападающего «Спартака» Квинси Промеса на пограничном контроле в аэропорту Дубая.

«Трудно понять, почему Промеса задержали в Дубае. Если к нему были претензии, то почему правоохранительные органы не осуществили их до вылета из аэропорта? Обычно задерживают при прилёте, а тут Промес и так был на территории ОАЭ. Думаю, подействовал международный розыск. Будем надеяться, что Квинси как-то выпутается.

Странно то, что на территории страны к Промесу не было претензий, а когда он начал с неё улетать, они возникли. Как говорится, письмо дошло. Теперь для Промеса в этом деле всё намного хуже, чем ожидалось», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, инцидент произошёл перед вылетом «Спартака» из ОАЭ в Санкт-Петербург.