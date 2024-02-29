Дьяков: раньше «Зенит» выигрывал РПЛ на одной ноге, но сейчас интрига будет до конца

Бывший футболист Виталий Дьяков высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Все уже соскучились по российскому футболу. Люблю смотреть итальянскую Серию А, но всё равно слежу за РПЛ. Футбол в своей стране всегда интереснее. Чемпионат России сейчас стоит отрешённый от всех европейских соревнований, но всё равно любители футбола следят за ним.

В этом сезоне заключительная часть чемпионата будет интересной. Видно, что будет борьба за чемпионство. Прошлые сезоны «Зенит» выигрывал на одной ноге, а борьба шла лишь за медали и зону вылета. Сейчас же плотность в верхней части таблицы высокая. Интрига будет до самого конца, поэтому надеюсь, что уже в этом году увидим нового чемпиона. Самое интересное впереди», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.