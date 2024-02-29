Клубное ТВ «Реала» раскритиковало судью, который обслужит матч «сливочных» с «Валенсией»

Клубное телевидение мадридского «Реала» подвергло критике судью Хесуса Хиля Мансано, который будет работать на матче 27-го тура испанской Примеры, где «сливочные» сыграют с «Валенсией». Встреча состоится 2 марта.

Клубное телевидение «сливочных» вспомнило матч команд 2020 года, в котором Хиль Мансано назначил в ворота «Реала» три пенальти, в результате чего «Валенсия» одержала победу с разгромным счётом 4:1. В частности, ТВ «Королевского клуба» подчеркнуло, что это был первый случай в истории, когда в ворота «Реала» назначили три пенальти по ходу одного матча.

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Также критике подвергся судья Мунуэра Монтеро, который будет работать в этой встрече на VAR.