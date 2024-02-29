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Тренер «Урарту» Гунько объяснил, почему армянский клуб подписал Глушакова

Тренер «Урарту» Гунько объяснил, почему армянский клуб подписал Глушакова
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Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько рассказал, почему армянский клуб решил подписать контракт с 37-летним полузащитником Денисом Глушаковым.

«Денис Глушаков – это тот футболист, которого я знаю давно. Самое важное – это то, что Глушаков хочет играть. Хотел играть, хочет играть, и он это уже показывает, показал в чемпионате Армении, проведя 45 минут. Это основное, что двигало нас, клуб, тренерский штаб, что мы осознаём его желание продолжить карьеру.

У него есть силы, у него есть способности продолжать играть. Мы видим опыт, который у него есть, те нюансы игры, которые он может передать в тренировочной работе и, конечно, на футбольном поле, в официальных матчах. Я думаю, это самое основное, плюс он, несмотря на свой возраст, очень работоспособен», — приводит слова Гунько официальный сайт клуба.

Напомним, 27 февраля «Урарту» объявил о подписании Глушакова, который будет выступать под восьмым игровым номером.

Ранее Глушаков покинул костромской «Спартак» и присоединился к «Ростову» для прохождения зимних учебно-тренировочных сборов. В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил российского полузащитника на весь второй тайм встречи с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1). Глушаков провёл с «Ростовом» два сбора, после чего клуб объявил об отъезде игрока.

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