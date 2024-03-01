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Коке извинился перед болельщиками за вылет «Атлетико» из Кубка Испании

Коке извинился перед болельщиками за вылет «Атлетико» из Кубка Испании
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Капитан «Атлетико» Коке прокомментировал разгромное поражение в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с «Атлетиком» (0:3). Напомним, в первом матче «Атлетик» обыграл «Атлетико» со счётом 1:0.

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
29 февраля 2024, четверг. 23:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
3 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Уильямс – 13'     2:0 Уильямс – 42'     3:0 Гурусета – 61'    

«У нас был план на игру. Однако, мы были не на том уровне, на котором должны были быть. Тяжёлый день. Дома у нас была возможность победить, мы не смогли, но старались всеми силами,. Мы приносим свои извинения нашим болельщикам. «Атлетико» собираеся бороться в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Мы знаем, что Ла Лига очень сложна и постараемся финишировать как можно выше, а в Лиге Чемпионов нас ждёт домашний матч с одной из лучших команд в мире., — приводит слова Коке Sport.es.

В финале Кубка Испании «Атлетик» встретится с «Мальоркой». В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с «Интером».

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