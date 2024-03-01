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«Барселона» определилась с основным кандидатом на пост главного тренера — AS

«Барселона» определилась с основным кандидатом на пост главного тренера — AS
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«Барселона» продолжает выбирать подходящего кандидата на пост главного тренера клуба, сообщает AS.

По данным источника, «Барселона» считает практически невозможным подписание Луиса Энрике или Микеля Артеты, которые связаны контрактами с «ПСЖ» и «Арсеналом» соответственно. Юрген Клопп, который по итогам сезона покинет «Ливерпуль», вероятнее всего будет некоторое время находиться в отпуске.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Барселона» рассматривает вариант назначения Ханса-Дитер Флика, однако, он не вызывает у руководства клуба уверенность. Сейчас в «Барселоне» считают, что основным кандидатом на этот пост является тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

В каталонском клубе считают Де Дзерби тактически смелым тренером, чьё представление о футболе связано с традиционными ценностями «Барселоны».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави покинет свой пост по итогам сезона.

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