Луис Энрике высказался о прогрессе «ПСЖ» на будущий сезон-2024/2025

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о развитии команды на следующий сезон-2024/2025.

«Если всё пойдёт по плану, уверен, в следующем сезоне наш состав будет гораздо лучше. Убеждён в этом. В защите, в атаке, физически, а также с технико-тактической точки зрения. Мы будем лучше. Без сомнений», – приводит слова Энрике инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Известно, что летом команду точно покинет звёздный нападающий Килиан Мбаппе, который в статусе свободного агента присоединится к мадридскому «Реалу». По информации СМИ контракт француза со «сливочными» уже подписан.

Энрике возглавил «ПСЖ» в июле 2023 года. Контракт 53-летнего испанца с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с (54 очками).

А также парижский клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где в первом матче обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 2:0. Ответная встреча состоится 5 марта.

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