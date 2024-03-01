Деку объяснил спад «Барселоны» в текущем сезоне

Спортивный директор «Барселоны» Деку объяснил, почему у каталонской команды в текущем сезоне случился спад.

«У нас замечательный тренерский штаб, но летом команда потеряла качественного игрока в виде Усмана Дембеле, а также тактического ориентира в лице Серхио Бускетса. Большая часть победителей чемпионата Испании осталась, но соперники в то же время усиливались», – приводит слова Деку Mundo Deportivo со ссылкой на эфир Catalunya Radio.

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На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 57 очков. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на восемь очков.

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