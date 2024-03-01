Комментатор Геннадий Орлов раскрыл причины конфликта с Артёмом Дзюбой

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов раскрыл причины конфликта с российским нападающим Артёмом Дзюбой, который ранее выступал за «Зенит», а сейчас защищает цвета «Локомотива».

«У меня была неприятная история с Дзюбой. Я старался быть поближе к команде. Даже на короткие предматчевые тренировки на выезде приходил и наблюдал. Тот же Аршавин — талантище, но тренировался иногда вполноги. Наши футболисты не держат темп все 90 минут, это очевидно. И я видел, что Дзюба — тоже с ленцой. Сыграет эпизод, мяч теряет и делает паузу. Не участвует в активной игре в центре поля и в обороне. А я же сам был футболистом и всё это прошёл. На мои реплики в эфире Дзюба отвечал: «Зато я голевой пас отдам, забью». Но не всегда же у тебя это получается, а есть командные действия. Остальные же пашут», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.