Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комментатор Геннадий Орлов раскрыл причины конфликта с Артёмом Дзюбой

Комментатор Геннадий Орлов раскрыл причины конфликта с Артёмом Дзюбой
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов раскрыл причины конфликта с российским нападающим Артёмом Дзюбой, который ранее выступал за «Зенит», а сейчас защищает цвета «Локомотива».

«У меня была неприятная история с Дзюбой. Я старался быть поближе к команде. Даже на короткие предматчевые тренировки на выезде приходил и наблюдал. Тот же Аршавин — талантище, но тренировался иногда вполноги. Наши футболисты не держат темп все 90 минут, это очевидно. И я видел, что Дзюба — тоже с ленцой. Сыграет эпизод, мяч теряет и делает паузу. Не участвует в активной игре в центре поля и в обороне. А я же сам был футболистом и всё это прошёл. На мои реплики в эфире Дзюба отвечал: «Зато я голевой пас отдам, забью». Но не всегда же у тебя это получается, а есть командные действия. Остальные же пашут», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Может, лет в 50-60 Дзюба прозреет». Геннадий Орлов — про «Зенит» — «Спартак» и не только
Эксклюзив
«Может, лет в 50-60 Дзюба прозреет». Геннадий Орлов — про «Зенит» — «Спартак» и не только
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android