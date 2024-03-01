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Комментатор Геннадий Орлов рассказал, кто сглаживает конфликты в «Зените»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, кто сглаживает конфликты в «Зените»
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, кто сглаживает конфликты в «Зените».

«В футболе очень важно выстроить отношения между руководством, тренерами, игроками. В клубе должен быть мудрец для коммуникации. Знаешь, кто сейчас эту роль в «Зените» исполняет? Оливейра! Семаку повезло с ним. Придя в «Уфу», Сергей Богданович увидел его коммуникабельность, преданность делу и улыбчивый характер. Это очень много значит. Он и сглаживает конфликты. Оливейра сам бразилец и ещё говорит на пяти языках. Настоящая находка для микроклимата в коллективе! Он не претендует на лидерство, но свою роль исполняет отлично. Все эти истории с Венделом ведь пока заканчивались благополучно. Очень важно иметь в команде таких людей. Когда я слышу: «Да не расстраивайся, мы новых купим» — это всё, конец. Надо за каждого бороться. Разговаривать с игроками, понимать их», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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