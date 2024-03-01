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ЦСКА поздравил с днём рождения своего бывшего футболиста Даниэла Карвальо

ЦСКА поздравил с днём рождения своего бывшего футболиста Даниэла Карвальо
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Футбольный клуб ЦСКА поздравил своего экс-полузащитника Даниэла Карвальо с днём рождения. Сегодня, 1 марта, бразильцу исполняется 41 год.

«Сегодня 41 год исполняется легенде ПФК ЦСКА Даниэлу Карвальо. С нашим клубом он выиграл два золота чемпионата России, четыре Кубка и три Суперкубка России и, конечно же, Кубок УЕФА. С днём рождения, Даниэл», — гласит сообщение, опубликованное пресс-службой армейцев в телеграм-канале.

Напомним, Карвалью присоединился к ЦСКА в 2004 году. За армейцев бразильский полузащитник выступал до 2010-го, однако в 2008 году уезжал в аренду в «Интернасьонал», а в 2010-м — в «Аль-Араби» (Доха). Профессиональную карьеру атакующий универсальный полузащитник завершил шесть лет назад.

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