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«Как-то быстро всё пролетело». Обляков — о зимних сборах ЦСКА

«Как-то быстро всё пролетело». Обляков — о зимних сборах ЦСКА
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25-летний полузащитник московского ПФК ЦСКА и сборной России Иван Обляков подвёл итоги зимних учебно-тренировочных сборов армейской команды. По словам футболиста, зимние сборы пролетели слишком быстро.

«Как прошли сборы? Отлично. Успел ли соскучиться по Москве? Да нет, если честно. Как-то быстро всё пролетело, поэтому даже не успел понять, на сборах был или нет. Шведский стол? Он на поле был, там было всё», — сказал Обляков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

В нынешнем сезоне Обляков провёл 21 матч с учётом всех соревнований, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 10 млн.

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