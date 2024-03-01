Чемпионат Казахстана по футболу: расписание матчей 1-го тура Премьер-лиги

Сегодня, 1 марта, матчем «Астана» — «Женис» открывается новый розыгрыш Премьер-лиги Казахстана.

В 1-м туре чемпионата Казахстана состоятся следующие семь матчей (время — московское):

1 марта, пятница:

«Астана» — «Женис» (12:30);

«Жетысу» — «Аксу» (15:00);

«Кайсар» — «Актобе» (15:00).

2 марта, суббота:

«Кайрат» — «Кызыл-Жар» (12:00);

«Елимай» — «Атырау» (12:00);

«Ордыбасы» — «Шахтёр» Караганда (14:30);

«Тобол» — «Туран» (17:00).

Нынешний розыгрыш казахстанской Премьер-лиги пройдёт с 1 марта по 9 ноября 2024 года. Действующим чемпионом страны является футбольный клуб «Ордыбасы». На втором месте прошлый чемпионат закончила «Астана». Тройку лидеров замкнул «Актобе». Новичками высшего дивизиона стали «Елимай» и «Женис».