Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов раскрыл подробности скандала с участием Игоря Денисова в «Зените»

Геннадий Орлов раскрыл подробности скандала с участием Игоря Денисова в «Зените»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов раскрыл подробности скандала с участием Игоря Денисова в «Зените» при Лучано Спаллетти.

«Игорь из Охты. Честный парень. Из-за чего скандал 2012 года разразился? Когда купили Халка с Витселем, Денисов высказался: «Вы приглашаете иностранцев, даёте большие деньги — так поднимите и нам. Мы же сделали «Зенит» знаменитым и продолжаем тянуть команду». Я помню тот выезд в Самару. Кержаков тогда стал Гарика защищать, и их обоих отстранили. Лучано его не понял. Он же не знал досконально русский язык и наш менталитет.

Игорь тогда приплюсовал к зарплате Халка подъёмные — по два миллиона за каждый год. Это же некорректно. На самом деле это были подъёмные, которые дают каждому футболисту, исходя из уровня его мастерства», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Может, лет в 50-60 Дзюба прозреет». Геннадий Орлов — про «Зенит» — «Спартак» и не только
Эксклюзив
«Может, лет в 50-60 Дзюба прозреет». Геннадий Орлов — про «Зенит» — «Спартак» и не только
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android