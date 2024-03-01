Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов раскрыл подробности скандала с участием Игоря Денисова в «Зените» при Лучано Спаллетти.

«Игорь из Охты. Честный парень. Из-за чего скандал 2012 года разразился? Когда купили Халка с Витселем, Денисов высказался: «Вы приглашаете иностранцев, даёте большие деньги — так поднимите и нам. Мы же сделали «Зенит» знаменитым и продолжаем тянуть команду». Я помню тот выезд в Самару. Кержаков тогда стал Гарика защищать, и их обоих отстранили. Лучано его не понял. Он же не знал досконально русский язык и наш менталитет.

Игорь тогда приплюсовал к зарплате Халка подъёмные — по два миллиона за каждый год. Это же некорректно. На самом деле это были подъёмные, которые дают каждому футболисту, исходя из уровня его мастерства», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.