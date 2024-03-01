Арсен Захарян может впервые сыграть за сборную России после перехода в «Реал Сосьедад»

Полузащитник Арсен Захарян может впервые сыграть за национальную команду России после перехода в «Реал Сосьедад». Напомним, хавбек присоединился к испанской команде прошлым летом.

Захарян попал в расширенный список из 38 футболистов для участия в мартовском сборе. 21 марта команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Сербией. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало запланировано на 20:00 мск. Также в марте российская национальная команда сыграет с Парагваем. Встреча состоится 25 марта.

Арсен Захарян в последний раз играл за сборную России в марте прошлого года. Тогда атакующий полузащитник провёл 69 минут в матче с национальной командой Ирана (1:1).