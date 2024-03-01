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Турнирная таблица РПЛ сезона-2023/2024 перед выходом с зимнего перерыва

Сегодня, 1 марта, после зимней паузы возобновится Российская Премьер-Лига сезона-2023/2024. Матчи 19-го тура пройдут 1, 2 и 3 марта. Центральным противостоянием тура станет игра «Зенита» и «Спартака», которая пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Перед возобновлением сезона «Чемпионат» напоминает основные расклады в турнирной таблице РПЛ. По итогам прошлых 18 туров лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

В зоне прямого вылета из РПЛ — «Сочи» и «Балтика». Сочинцы замыкают турнирную таблицу чемпионата с 11 очками. Южане не могут одержать победу на протяжении шести матчей подряд. В активе калининградской команды 13 очков после 18 сыгранных матчей. «Балтика» — на 15-м месте.

С подробной турнирной таблицей нынешнего розыгрыша РПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате»: