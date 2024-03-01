В прокуратуре Амстердама высказались об аресте Квинси Промеса в ОАЭ

В прокуратуре Амстердама высказались об аресте нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в аэропорту в ОАЭ.

«Нам известно о сообщениях СМИ об аресте Промеса в Дубае. Однако важно подчеркнуть, что мы не можем подтвердить эту информацию. Для этого мы ссылаемся на администрацию Дубая. Конечно, мы пытаемся проверить точность этой информации. Мы понимаем, что есть большой интерес к этой теме, но в данный момент мы не можем поделиться какими-либо дальнейшими подробностями», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Амстердама корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, вчера, 29 февраля, стало известно, что нападающий был задержан полицией на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сегодня появилась информация, что Промес продолжает находиться в ОАЭ. В нынешнем сезоне нидерландский нападающий провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт нидерландского футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.