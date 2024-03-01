«Эвертон» готов предложить новый контракт Деле Алли — The Athletic

Английский «Эвертон» готов предложить новый контракт 27-летнему полузащитнику Деле Алли, сообщает Sky Sport со ссылкой на The Athletic. Действующее соглашение игрока с командой из Ливерпуля рассчитано до 30 июня 2024 года.

По информации источника, сам футболист также стремится остаться в английской Премьер-лиге и хочет произвести впечатление на руководство «ирисок».

Напомним, Алли стал игроком «Эвертона» в январе 2022 года. Прошлый сезон футболист провёл на правах аренды в «Бешикташе». В общей сложности англичанин провёл за турецкий клуб 15 матчей, в которых забил три гола. В нынешнем сезоне Деле не сыграл ни одного матча.

Летом 2023 года Алли дал эмоциональное интервью бывшему защитнику «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллу, рассказав, что перестал общаться со своей биологической матерью в 18-летнем возрасте. В интервью Алли также рассказал о детских травмах, утверждая, что в возрасте шести лет к нему приставала подруга матери, а позже родители отправили его в Африку «учиться дисциплине». Также футболист прошёл курс лечения от зависимостей в реабилитационном центре.