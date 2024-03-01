Марио Фернандес: «Зенит» — не бразильская, а мультикультурная команда

Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался о большом количестве легионеров в составе команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» называют сугубо бразильской командой? Мне кажется так говорят люди, которые далеки от команды. И не знают, как дела у нас в коллективе. «Зенит» – это российская мультикультурная команда, в которой, помимо россиян, играют бразильцы, колумбийцы, француз, серб, казахстанец. И все мы делаем максимум для победы», — приводит слова Фернандеса Metaratings.

В первой половине нынешнего сезона защитник провёл за петербуржцев 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

По итогам 18 сыгранных туров лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).