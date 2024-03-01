«Чувствую изменения». Игрок «Зенита» Марио Фернандес — об уровне РПЛ

Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался об изменении уровня Российской Премьер-Лиги. Напомним, футболист не выступал в чемпионата России с июля 2022 года по август 2023-го.

«Чувствую изменения. Но считаю, что с каждым годом чемпионат становится сложнее и конкурентнее. Футбол меняется. Больше нет проходных матчей или слабых соперников. Каждый может отнять очки в отдельно взятой игре. Нужно соответствовать, прогрессировать и не стоять на месте. Уровень РПЛ, на мой взгляд, только возрастает», — приводит слова Фернандеса Metaratings.

В первой половине нынешнего сезона защитник провёл за петербуржцев 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

По итогам 18 сыгранных туров лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).