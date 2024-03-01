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Геннадий Орлов раскрыл подробности трансфера Халка в «Зенит»

Геннадий Орлов раскрыл подробности трансфера Халка в «Зенит»
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов раскрыл подробности перехода Халка из «Порту» в петербургский «Зенит». Он опроверг информацию о том, что российский клуб заплатил € 60 млн за бразильца.

«Когда говорят про деньги, я никому не верю. Истинные цифры знает только сам футболист и бухгалтер, который выдаёт деньги. Поэтому все эти суммы, которые гуляют на Transfermarkt или у вас на «Чемпионате», не совсем точны. Нужно видеть документы. Я специально попросил Митрофанова, в то время гендиректора «Зенита», показать скриншот документа с трансферной стоимостью Халка. Своими глазами видел цифру: € 40 млн», — сказал Геннадий Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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