Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался о возможном возвращении в сборную России. Напомним, в составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей.

«Точно нет. Мне скоро будет 34 года. Пора уступить место тем, кто моложе. Тому же Славе Караваеву, другим сильным футболистам. Пришло время им нести знамя сборной. Я благодарен всем, кто был в национальной команде. Надеюсь, я приносил пользу. Но для меня эта страница уже закрыта, и мыслей вернуться нет никаких», — приводит слова Фернандеса Metaratings.

Напомним, вместе с российской национальной командой Марио дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. В заключительном для России матче турнира с Хорватией Фернандес сравнял счёт за несколько минут до конца второго дополнительного тайма, впервые отличившись в официальной игре. В итоге россияне проиграли в серии пенальти.

В первой половине нынешнего сезона защитник провёл за петербуржцев 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.