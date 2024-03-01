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Дьяков: Россия – последняя страна, где Промес мог спокойно жить, но он не дорожит жизнью

Дьяков: Россия – последняя страна, где Промес мог спокойно жить, но он не дорожит жизнью
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Бывший футболист «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов Виталий Дьяков отреагировал на новость о том, что нападающий «Спартака» Квинси Промес угодил в ДТП в ОАЭ.

«У Промеса не первая такая ситуация в жизни случилась за последнее время. Но, конечно, нужно думать головой, и если у тебя есть какие-то проблемы в своей стране, то в другой стране надо быть предельно аккуратным. Тем более в такой стране, как ОАЭ, где всё строго и серьёзно. Россия – последняя страна, где Промес мог спокойно жить. Но если человек не дорожит своей жизнью, какой смысл его жалеть?

Я думаю, что клуб должен поддерживать футболиста, но если его в Эмиратах посадят, зачем «Спартаку» тогда платить ему зарплату? К примеру, по Погба дело закрыли, четыре года дали — и, естественно, «Ювентус» будет расторгать с ним контракт, так как он один из самых высокооплачиваемых игроков. Такая же ситуация и с Промесом. Если он окажется в тюрьме, то точно надо разрывать контракт. Для Промеса эта ситуация – крайняя точка, после которой его точно нигде не простят», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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