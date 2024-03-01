Юрист: Промес в любом случае будет экстрадирован, но только после отбытия наказания в ОАЭ

Юрист Андрей Князев высказался о задержании нападающего «Спартака» Квинси Промеса на пограничном контроле в аэропорту Дубая.

«Промес правильно был задержан после побега с места ДТП. Прерогатива всегда у того государства, в котором человек совершил преступление. Для начала Промес должен будет отбыть наказание в ОАЭ, а затем быть отправлен в Нидерланды. Это затянет экстрадицию. За преступление в ОАЭ может быть назначен большой штраф, тогда Промес будет экстрадирован после его выплаты. Но экстрадирован он будет в любом случае. Если Промесу дадут четыре года тюрьмы в ОАЭ, то суммарно наказание может составить около 11 лет. Такое было и с российскими ворами в законе в Испании, в США», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.