Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрист: Промес в любом случае будет экстрадирован, но только после отбытия наказания в ОАЭ

Юрист: Промес в любом случае будет экстрадирован, но только после отбытия наказания в ОАЭ
Аудио-версия:
Комментарии

Юрист Андрей Князев высказался о задержании нападающего «Спартака» Квинси Промеса на пограничном контроле в аэропорту Дубая.

«Промес правильно был задержан после побега с места ДТП. Прерогатива всегда у того государства, в котором человек совершил преступление. Для начала Промес должен будет отбыть наказание в ОАЭ, а затем быть отправлен в Нидерланды. Это затянет экстрадицию. За преступление в ОАЭ может быть назначен большой штраф, тогда Промес будет экстрадирован после его выплаты. Но экстрадирован он будет в любом случае. Если Промесу дадут четыре года тюрьмы в ОАЭ, то суммарно наказание может составить около 11 лет. Такое было и с российскими ворами в законе в Испании, в США», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Промесу грозит 4 года тюрьмы в ОАЭ или экстрадиция! Как же глупо он попался полиции! LIVE
Live
Промесу грозит 4 года тюрьмы в ОАЭ или экстрадиция! Как же глупо он попался полиции! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android