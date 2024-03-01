Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Березовский: вратарь сборной Армении Чанчаревич заиграл бы в РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Березовский: вратарь сборной Армении Чанчаревич заиграл бы в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок «Зенита» и московского «Динамо» Роман Березовский, ныне являющийся тренером вратарей «Ноа» и сборной Армении рассказал, кто из игроков армянских команд имел бы хорошие шансы заиграть в Российской Премьер-Лиге.

«В нашей команде собраны игроки довольны неплохого уровня, зависит от рисунка игры в той или иной команде. У нас в «Ноа» есть пара игроков, которые готовы заиграть в РПЛ, фамилий не хочу называть.

Что касается вратарей, у нас играет вратарь сборной Армении — Огнен Чанчаревич, он заиграл бы в РПЛ. Как раз сейчас Огнен находится в хорошей форме. Чанчаревич смог бы спокойно заиграть в чемпионате России, но есть и другие местные наши игроки, которые тоже способны будут себя проявить», — приводит слова Березовского Metaratings.

Напомним, помимо «Зенита» и «Динамо» Березовский так же выступал за такие российские клубы, как «Химки», «Торпедо» и «Смена-Сатурн». Всего в чемпионате России бывший вратарь провёл 313 матчей, в 102 из которых отыграл на ноль и пропустил 368 голов. Больше всего игр в России Березовский провёл за «Химки» — 177.

В нынешнем сезоне Чанчаревич принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в пяти из которых отыграл на ноль. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.

Материалы по теме
«Чувствовалась обречённость». Березовский рассказал о вылете «Динамо» из РПЛ в 2016 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android