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Игрок «Зенита» Фернандес: мы должны прыгнуть выше головы, чтобы финишировать первыми

Игрок «Зенита» Фернандес: мы должны прыгнуть выше головы, чтобы финишировать первыми
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Защитник «Зенита» Марио Фернандес поделился мнением о главных конкурентах сине-бело-голубых за титул чемпионов России нынешнего сезона.

«Краснодар» – молодая команда со своей футбольной философией. Там хорошие футболисты, которые стремятся играть в интересном стиле. Московские клубы тоже всегда рядом. Они очень сильны. С ними не бывает просто, поэтому мы должны прыгнуть выше головы, перевыполнить свой собственный план, чтобы прийти к финишу первыми», – приводит слова Фернандеса Metaratings.

Напомним, после 18 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. На третьей строчке расположилось «Динамо», заработавшее 32 очка в 18 матчах чемпионата России.

В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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