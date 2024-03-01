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Арбитр Федотов: Кукуляк правильно разобрался — игры рукой у защитника «Крыльев» не было

Арбитр Федотов: Кукуляк правильно разобрался — игры рукой у защитника «Крыльев» не было
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Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод в штрафной «Крыльев Советов» в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом». Встреча проходит в Ростове-на-Дону в эти минуты. Счёт не открыт — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2024, пятница. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Перерыв
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Голенков – 29'    

«В моменте на девятой минуте Кукуляк разобрался. Никакой игры рукой у защитника «Крыльев Советов» там не было – он успел прижать руку к себе и убрать локоть. Правильное решение – продолжить игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков после 18 матчей. «Ростов» находится на 10-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.

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