Арбитр Федотов: Кукуляк правильно разобрался — игры рукой у защитника «Крыльев» не было

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод в штрафной «Крыльев Советов» в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом». Встреча проходит в Ростове-на-Дону в эти минуты. Счёт не открыт — 0:0.

«В моменте на девятой минуте Кукуляк разобрался. Никакой игры рукой у защитника «Крыльев Советов» там не было – он успел прижать руку к себе и убрать локоть. Правильное решение – продолжить игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков после 18 матчей. «Ростов» находится на 10-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.