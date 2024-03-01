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Источник: травмированный игрок «Спартака» Бонгонда сможет сыграть в матче с «Факелом»

Источник: травмированный игрок «Спартака» Бонгонда сможет сыграть в матче с «Факелом»
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Крайний нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда приступил к тренировкам после травмы, полученной в матче минувшего Кубка африканских наций, где он выступал в составе сборной ДР Конго. Об этом сообщает Satellite Congolais в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, конголезский футболист не сможет принять участие в матче 19-го тура чемпионата России с «Зенитом», который состоится завтра, 2 марта. Однако будет готов сыграть в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом», который пройдёт 10 марта.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
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П2

Напомним, ранее появлялась информация, что Бонгонда получил травму подколенного сухожилия.

В текущем сезоне вингер поучаствовал в 22 матчах «Спартака», забил пять голов и сделал одну голевую передачу.

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