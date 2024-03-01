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Травмированные Куртуа и Милитао могут восстановиться к апрельскому «эль класико»

Травмированные Куртуа и Милитао могут восстановиться к апрельскому «эль класико»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, когда вратарь «сливочных» Тибо Куртуа и центральный защитник Эдер Милитао смогут вновь принимать участие в матчах «Королевского клуба» после того, как оба получили разрыв крестообразных связок в начале нынешнего сезона.

«Они начнут работать с командой после мартовского перерыва на игры сборных. 14 апреля, после матча с «Мальоркой», они могут вернуться на поле», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, 21 апреля, через неделю после игры с «Мальоркой», состоится матч испанской Примеры «Реал» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игра начнётся в 18:00 мск.

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица Ла Лиги
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