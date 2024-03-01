«Больше доволен, чем недоволен». Карпин — об игре «Ростова» в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», в котором его подопечные победили со счётом 2:0.

«Не могу сказать, что всем доволен, но многим доволен. Самое главное, что выиграли и сыграли на ноль. Отстояли ворота. Больше доволен, чем недоволен. Понятно, что есть моменты, которые надо улучшать.

Чем недоволен? В обороне всё нормально, а в атаке нужно усилить многие фазы. Разбирать надо более конкретно», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 19 туров чемпионата России «Ростов» набрал 24 очка и на текущий момент занимает десятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Крылья Советов» заработали 29 очков и расположились на шестой строчке.