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«Больше доволен, чем недоволен». Карпин — об игре «Ростова» в матче с «Крыльями Советов»

«Больше доволен, чем недоволен». Карпин — об игре «Ростова» в матче с «Крыльями Советов»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», в котором его подопечные победили со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2024, пятница. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Голенков – 29'     2:0 Комаров – 80'    

«Не могу сказать, что всем доволен, но многим доволен. Самое главное, что выиграли и сыграли на ноль. Отстояли ворота. Больше доволен, чем недоволен. Понятно, что есть моменты, которые надо улучшать.

Чем недоволен? В обороне всё нормально, а в атаке нужно усилить многие фазы. Разбирать надо более конкретно», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 19 туров чемпионата России «Ростов» набрал 24 очка и на текущий момент занимает десятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Крылья Советов» заработали 29 очков и расположились на шестой строчке.

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