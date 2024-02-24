Чистяков: «Ростов» Карпина на 100% достоин выиграть чемпионат России

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, на правах аренды выступающий за «Сочи», ответил на вопрос, какую команду он бы хотел увидеть в качестве победителя Российской Премьер-Лиги, если бы в турнире не принимали участие петербуржцы.

«Ростов» нельзя? Я бы выбрал его. Мне небезразличен этот клуб, команда, все ребята и тренерский штаб. Пожелал бы чемпионства именно «Ростову». «Ростову» — Карпина? Да, он 100% достоин. Мне нравится стиль игры, как играет его команда. Когда мы с «Зенитом» приехали в Ростов, я получил травму и сел на замену. Со скамейки лично я получал удовольствие от игры — как от нашей, так и от «Ростова». У них виден чёткий рисунок игры. Я кайфовал», – приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Дмитрий Чистяков выступал за «Ростов» с 2019 по 2021 год.

Напомним, Чистяков является игроком санкт-петербургского «Зенита», контракт с которым у него рассчитан до лета 2025 года. О том, что до конца нынешнего сезона 30-летний футболист будет выступать в составе «Сочи», было объявлено 14 января.