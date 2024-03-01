39-летний полузащитник Андрес Иньеста провёл 1000-й матч в карьере

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста, ныне выступающий за «Эмирейтс» из ОАЭ, провёл 1000-й матч в своей профессиональной карьере. Об этом информирует AS.

Сообщается, 1000-й для 39-летнего футболиста стала игра чемпионата ОАЭ «Аджман» — «Эмирейтс» (0:2), в которой он провёл на поле 80 минут.

Таким образом, Иньеста провёл 49 матчей за «Барселону Б», 674 игры — за взрослую команды «Барселоны». Ещё 134 матча испанец провёл за японский «Виссел Кобе», 12 – за свой нынешний клуб и 131 матч за испанскую национальную команду.

Напомним, в нынешнем сезоне Иньеста принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двуям голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.