Бубнов: Промес — преступник, который подставил «Спартак» со страшной силой

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о ситуации с нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом. Ранее сообщалось, что Промес попал в ДТП во время зимних сборов в ОАЭ и скрылся с места аварии. Позднее футболист был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая. До этого в Нидерландах Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ещё ранее игрока приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом.

«Промес в дурацкое положение поставил «Спартак» уже давно. Клуб его покрывал после первого приговора. Сейчас, после дела о наркотиках, где он не смог ничего опровергнуть, ему грозит семь с лишним лет тюрьмы. Фактически он преступник, который подставил «Спартак» со страшной силой. А ему ведь ещё гражданство хотели помочь сделать!

Вообще уже были примеры, где после преступлений менее жёстких клубы реагировали иначе. Мамаев и Кокорин — полтора года отсидели. Ни «Зенит», ни «Краснодар» отмазывать не стали их. Из свежего — Дани Алвес. Когда вина экс-футболиста «Барселоны» была доказана, клуб просто вычеркнул его из своей истории, хотя до этого он воспринимался в качестве легенды. Сколько раз выигрывал Лигу чемпионов, Примеру, клубный чемпионат мира, за сборную более сотни матчей провёл. Где Алвес, и где Промес? Но чтобы сохранить имидж клуба, его фото везде убирают, фактически отказываются от бразильца.

Это не политическое преступление, а бытовуха и наркотики. Причём в России за последнее он мог получить более серьёзный срок. Если начнут защищать по наркотикам, то на Западе все будут трубить, что Россия покрывает преступника.

Ситуация с ДТП в Эмиратах — это тоже преступление. Попробуй у нас скройся с места происшествия! А если что-то несерьёзное, то чего бежал? Денег нет заплатить штраф?

Вообще он в прошлом году не летал на сборы, сейчас почему-то полетел. Что, они думали, что никто не выдаст Промеса? А где гарантии? Сейчас пишут, что Нидерланды заключили договор об экстрадиции с ОАЭ с 2021 года», — приводит слова Бубнова Sportbox.