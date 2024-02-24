Президент «Урала» Иванов: у нас нет денег платить налог на легионеров

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об идее введения налога на легионеров со следующего сезона РПЛ.

«Мы ведь содержим молодёжную команду, «Урал-2», много помогаем академии. Давайте сейчас всё из клубов забирать будем. У «Урала» нет денег платить. Давайте ещё снизим уровень нашего чемпионата. Сейчас пока берём ребят из Беларуии, ещё откуда-то. Да, наших тоже стараемся подпускать. У нас не так эффективно работала школа, но сейчас подрастают и 7-й, и 8-й, и 9-й года. Подождите немного. Я считаю, что сразу вводить налог — это немножко неправильно, наверное. Это моё мнение. Для нас это будет не очень приятно», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, согласно проекту, клубы будут платить от 5 до 10 тысяч рублей за каждую минуту, проведённую иностранцем на поле. Сумма налога будет зависеть от возраста легионера. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подтвердил, что инициатива введения такого налога будет рассмотрена уже в ближайшее время.

После завершения первой части чемпионата России «Урал» набрал 19 очков и на данный момент занимает 12-е место. В первом матче после возобновления РПЛ екатеринбургский клуб сыграет с «Ахматом». Встреча состоится 2 марта и начнётся в 19:00 мск.