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Байрамян высказался о победе «Ростова» в матче с «Крыльями Советов»

Байрамян высказался о победе «Ростова» в матче с «Крыльями Советов»
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал победу в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:0). В составе «Ростова» отличились Егор Голенков и Иван Комаров.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2024, пятница. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Голенков – 29'     2:0 Комаров – 80'    

«Самые положительные эмоции, мы долго готовились. У нас такая ситуация в таблице, что кровь из носа нужны были три очка. Хочу поблагодарить команду, партнёров. Каждый друг за друга бился. Мы заслужили победу.

На какой позиции мне больше нравится играть? Где бы то ни было, главное на поле. Как и любой футболист, хочу играть. У нас есть травмированные, нужно было, чтобы я сыграл в центре. Надеюсь, сыграл достойно и помог команде.

Как проявили себя новички Сако и Роналдо? Новички — молодцы, для первой игры очень достойно. Со временем будут прибавлять», — приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».

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