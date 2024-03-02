Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Альмерия» продлила безвыигрышную серию в Ла Лиге до 30 матчей, уступив «Сельте»

«Альмерия» продлила безвыигрышную серию в Ла Лиге до 30 матчей, уступив «Сельте»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 27-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Сельта» из Виго и андалусийская «Альмерия». Встреча прошла на стадионе «Балаидос» при судействе главного рефери Хосе Санчеса Мартинеса и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Сельты».

Испания - Примера . 27-й тур
01 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 0
Альмерия
Альмерия
1:0 Мингеса – 73'    
Удаления: нет / Ланга – 65'

На 65-й минуте гости остались в меньшинстве после прямой красной карточки левого защитника Бруну Ланга. На 73-й минуте полузащитник Оскар Мингеса забил единственный гол в этой встрече.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Сельта» набрала 24 очка в 27 матчах и поднялась на 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Альмерия» находится на последнем 20-м месте с девятью очками в 27 матчах, команда не одержала в текущем розыгрыше чемпионата Испании ни одной победы и продлила безвыигрышную серию в Ла Лиге, которая тянется с прошлого сезона, до 30 матчей.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android