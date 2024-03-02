«Альмерия» продлила безвыигрышную серию в Ла Лиге до 30 матчей, уступив «Сельте»

Завершился матч 27-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Сельта» из Виго и андалусийская «Альмерия». Встреча прошла на стадионе «Балаидос» при судействе главного рефери Хосе Санчеса Мартинеса и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Сельты».

На 65-й минуте гости остались в меньшинстве после прямой красной карточки левого защитника Бруну Ланга. На 73-й минуте полузащитник Оскар Мингеса забил единственный гол в этой встрече.

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«Сельта» набрала 24 очка в 27 матчах и поднялась на 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Альмерия» находится на последнем 20-м месте с девятью очками в 27 матчах, команда не одержала в текущем розыгрыше чемпионата Испании ни одной победы и продлила безвыигрышную серию в Ла Лиге, которая тянется с прошлого сезона, до 30 матчей.