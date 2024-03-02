Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Рубин. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всё связано со стоимостью моей машины и зарплатой». Рашфорд — о своём образе в СМИ

«Всё связано со стоимостью моей машины и зарплатой». Рашфорд — о своём образе в СМИ
Аудио-версия:
Комментарии

26-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд высказал мнение о специфическом освещении своей жизни со стороны СМИ.

«Это не может быть просто обо мне как о 26-летнем парне, вышедшем на улицу, или парне, получившем штраф за неправильную парковку. Всё должно быть связано с тем, сколько стоит моя машина, с моей еженедельной зарплатой, моими украшениями или даже моими татуировками. Это должно быть связано с языком моего тела, с сомнениями в моей морали, с рассуждениями о моей семье и моем футбольном будущем. В этом есть тон, который не со всеми футболистами понимаешь. Давайте просто оставим всё как есть», — приводит слова Рашфорда The Player's Tribune.

Левый вингер Маркус Рашфорд является воспитанником клубной академии «Манчестер Юнайтед» и выступает за взрослую команду «красных дьяволов» с 2016 года. В текущем сезоне на его счету 32 матча за манкунианцев во всех турнирах, пять забитых мячей и шесть результативных передач.

Материалы по теме
Маркус Рашфорд: я не идеальный человек, но абсолютно предан «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android