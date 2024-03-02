«Всё связано со стоимостью моей машины и зарплатой». Рашфорд — о своём образе в СМИ

26-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд высказал мнение о специфическом освещении своей жизни со стороны СМИ.

«Это не может быть просто обо мне как о 26-летнем парне, вышедшем на улицу, или парне, получившем штраф за неправильную парковку. Всё должно быть связано с тем, сколько стоит моя машина, с моей еженедельной зарплатой, моими украшениями или даже моими татуировками. Это должно быть связано с языком моего тела, с сомнениями в моей морали, с рассуждениями о моей семье и моем футбольном будущем. В этом есть тон, который не со всеми футболистами понимаешь. Давайте просто оставим всё как есть», — приводит слова Рашфорда The Player's Tribune.

Левый вингер Маркус Рашфорд является воспитанником клубной академии «Манчестер Юнайтед» и выступает за взрослую команду «красных дьяволов» с 2016 года. В текущем сезоне на его счету 32 матча за манкунианцев во всех турнирах, пять забитых мячей и шесть результативных передач.