«Бавария» стала первой командой в Бундеслиге, кто провёл 2000 матчей в турнире
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Вчера, 1 марта, «Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом» в матче 24-го тура чемпионата Германии. Встреча на стадионе «Европа-парк-Штадион» завершился со счётом 2:2.
Германия - Бундеслига . 24-й тур
01 марта 2024, пятница. 22:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен
1:0 Гюнтер – 12' 1:1 Тель – 35' 1:2 Мусиала – 75' 2:2 Хёлер – 87'
Таким образом, мюнхенский клуб стал первым в истории Бунденслиги, кто провел 2000 матчей в турнире. Из них 1189 завершались победой «Баварии», что является рекордом чемпионата.
Также команда является рекордсменом чемпионата Германии по количеству выигранных титулов (32).
После 24 туров «Бавария» занимает второе место с 54 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (61 очко).
Следующий матч команда Тухеля проведёт с «Майнцем» 9 марта. Стартовый свисток на стадионе «Альянс-Арена» прозвучит в 17:30 по мск.
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