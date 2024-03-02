В «Барселоне» высказались в выборе нового главного тренера

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал поиски клубом нового главного тренера.

«Для того, чтобы пригласить коуча, нужно знать, что нам нужно и какие финансовые условия мы имеем, что можем сделать. Надо принимать во внимание игроков, контракты…

Назначение нового специалиста зависит от многих вещей. Сейчас не так много доступных крупных тренеров. Мы будем делать шаги, чтобы прийти к правильному решению», – цитирует Деку Sport.es.

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Напомним, на данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 57 очков. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на восемь очков.

Ранее было объявлено о том, что нынешний главный тренер каталонцев Хави покинет клуб по окончанию нынешнего сезона.