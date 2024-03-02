Саудовский клуб готовит невероятное финансовое предложение Кевину Де Брёйне

Один из саудовских клубов желает подписать полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.

Как сообщает журналист Николо Скира, неназванная команда готовит «невероятное» и «очень щедрое» предложение 32-летнему бельгийцу. Речь идёт о соглашении до 2027 года. Действующий договор хавбека с «горожанами» истекает летом 2025-го.

Отметим, что в 2024 году 32-летний Де Брёйне провёл 10 матчей во всех турнирах и набрал в них 12 результативных баллов по системе «гол+пас». На его счету в этих встречах два забитых гола и 10 голевых передач. Большую часть текущего сезона бельгийский хавбек пропустил из-за травмы, сыграв в осенней части текущего сезона лишь два матча в августе 2023 года.

Напомним, что в состоявшемся накануне матче 1/8 финала Кубка Англии с «Лутоном» (6:2) бельгиец оформил ассистентский покер.