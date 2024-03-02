Срджан Бабич объяснил, почему решил перейти в «Спартак», несмотря на отсутствие еврокубков

Сербский центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич рассказал, в чём заключалась его мотивация минувшим летом переходить в стан красно-белых из испанской «Альмерии», несмотря на то, что российские клубы не принимают участия в еврокубках.

«Меня не смущало отстранение от еврокубков. Мой контракт рассчитан на три года. Никто не знает, что будет завтра. Возможно, Россию вернут в еврокубки уже в следующем году и «Спартак» снова будет играть в Лиге чемпионов.

Решил перейти в «Спартак», потому что это большой клуб. Хочу бороться с ним за титулы. В Испании я играл в «Альмерии», где мы даже не думали о борьбе за чемпионство — это нереально. А в «Спартаке» у меня отличные шансы на трофеи», — приводит слова Бабича Sport24.

Напомним, в нынешнем сезоне сербский футболист принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 30 очков и на текущий момент занимают пятое место.